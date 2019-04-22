لماذا منع واتساب مستخدميه من تصوير سكرين شوت ؟

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أعلن تطبيق “واتساب” عن اختفاء واحدة من أكثر المميزات التي يستخدمها رواد مواقع التواصل والمعروفة باسم “لقطة الشاشة” أو “سكرين شوت”.

ووفقًا لما ذكره موقع”wABetanfo”، فإن النسخة التجريبية للتطبيق والمخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد..، ستقوم بإيقاف هذه الميزة خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف الموقع عن الطريقة التي سيتبناها الموقع في سبيل إيقاف هذه الخاصية، وكان كل ما ذكره موقع WABetafo أن المستخدم خلال أول تحديث لتطبيق “واتساب” سيتوجب عليه إيقاف هذه الميزة بشكل تلقائي.

وكشف الموقع أنه لم يتحدد حتى الآن موعد تفعيل هذه الخاصية، فلا تزال قيد التطوير لدى الشرطة المسؤولة عن التطبيق.

من جانبه..، أكد موقع “سكاي نيوز” أن إيقاف خاصية التقاط الشاشة والمعروفة بـ”سكرين شوت” سيغضب قطاعًا كبيرًا من مستخدمي هذا التطبيق الذي يساعدهم على حفظ بعض البيانات التي قد يحتاجون إليها في وقتٍ لاحق.

ويبلغ مستخدمو تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري حوالي 1.3 مليار شخص بشكل شهري، ويعمل على إضفاء مميزات جديدة كل فترة، لعل آخرها كان اعتماد فتح وإغلاق التطبيق عن طريق البصمة.

