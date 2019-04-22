طريقة تفعيل خاصية خفض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل

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نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. ولفتت الاتصالات إلى أن تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل يتم من خلال الدخول إلى الإعدادات وإدارة استخدام البيانات واختيار خيار تمكين توفير استهلاك البيانات بحسب كل تطبيق .





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