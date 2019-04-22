محلل سياسي يكشف بالأرقام سببًا جديدًا لتراجع السياحة السعودية إلى تركيا

أكد المحلل السياسي، الدكتور أحمد بن حسن الشهري، أن الانخفاض الملحوظ في أعداد السائحين السعوديين الذاهبين إلى تركيا، خلال الفترة الأخيرة؛ يعود بشكل أساسي لاختفاء 1006 سائحين سعوديين؛ ممن ذهبوا للسياحة في هذا البلد مع أسرهم ولم يعودوا حتى الآن.

وأضاف الشهري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «من الرياض» على قناة «سكاي نيوز»، أنّ ضعف الأمن، بجانب اختفاء عدد من المواطنين، كان وراء إحجام السعوديين عن الذهاب لتركيا، بعد أن ظل السعوديون لفترة طويلة في المرتبة الرابعة من حيث عدد السياح الذين يقصدون أنقرة.

وأوضح أنّ السعوديين عند ذهابهم لأي دولة؛ لقضاء إجازاتهم، يضعون الأمن في مقدمة أولوياتهم، موضحًا أن هناك إقبالًا على عدد من الدول التي نجحت في خفض معدلات استهداف السياح، بينما في دول أخرى تضاعفت الهجمات التي تستهدف السعوديين والخليجيين تحديدًا، مثل ما يحدث في تركيا؛ حيث أسهم الخطاب الإعلامي المعادي للسعودية في تنامي الكراهية ضد السعوديين.

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كما أن هناك أسبابًا تقليدية لإحجام السعوديين عن السفر إلى تركيا، منها تفضيل الدول الأقرب في الثقافة، بجانب عدم الاستقرار السياسي في تركيا خلال الفترة الأخيرة، والأزمات التي يثيرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الإرهاب في المنطقة العربية.

وقال الشهري: «السياح السعوديون وجدوا أنفسهم ضحايا العديد من جرائم الابتزاز والاعتداء العنصري، وللأسف حين يلجأ أحدهم إلى الشرطة لا يجد منها الخدمة المتوقعة، بل إن هناك حالات ضاعفت الشرطة فيها معاناة السياح، بطلب مبالغ مقابل مساعدتهم وتسهيل مهمتهم، خصوصًا في قضايا سرقة الجوازات«.

وأشار إلى أن تدهور الوضع الأمني في تركيا يقف وراء تدني الوضع الاقتصادي بما في ذلك قطاع السياحة، الذي يعد أهم الموارد لتركيا، وذلك بعد أن حذرت العديد من الدول مواطنيها من السفر إليها.