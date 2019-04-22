القيادة تُعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية

بعث خادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، مايثريبالا سيريسنا؛ إثر الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها سريلانكا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية، التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».

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كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، قال فيها سموه: «بلغني بألم شديد خبر الهجمات، التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل».

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم الشرطة، بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات، التي استهدفت كنائس وفنادق في أربع مدن سريلانكية إلى 207 قتلى، وأكثر من 400 جريح.

ووقعت ثمانية انفجارات، على الأقل، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي في كولومبو، ومدينتي نغومبو وباتيكالوا، أثناء إقامتها المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح، وعدد من الفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.