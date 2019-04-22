، الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تضامنها مع السعودية وتأييدها لكل إجراءات صيانة أمنها

أعربت دولة الكويت، أمس الأحد، عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" للهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي, حيث أكد المصدر تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود رجال الأمن ويقظتهم في إحباط هذه العملية الإرهابية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.