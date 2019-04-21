“الخطوط ” تعلن تعذُّر الاتصال باثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

كشف فهد بن عبدالله باهديلة، المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، عن تعذُّر الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، وأنه ما زالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما. وأكد “باهديلة” تعرَّضت إحدى المضيفات هناك لإصابات طفيفة؛ وما زالت تتلقى العلاج حاليًا في أحد مستشفيات كولومبو، وحالتها مطمئنة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن “الخطوط” عملت على تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع سفارة السعودية في كولومبو، ومن خلال مكتب “السعودية” في سريلانكا والمالديف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها، وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.