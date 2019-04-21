دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من نظام “ناجز المحاكم” في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بالمملكة، وذلك لتوحيد الإجراءات وسرعة البت في المنازعات وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي.
وجرى إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية وتلافي عيوب النظام السابق، حيث تم بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات واختصارها في 78 إجراءً. كما تضمّن النظام إطلاق خدمة “استئناف بلا ورق”، بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني خلال دقائق وتسلم رد المحكمة بشكل آلي أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر “العدل”: إطلاق نظام “ناجز المحاكم” وخدمة “استئناف بلا ورق” لسرعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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