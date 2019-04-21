رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الاثنين، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض» وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على منطقة نجران مساءً.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» وتمتد شرقًا إلى نجران وشرورة والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «شروره» أعلى درجة حرارة تصل إلى 38 درجة، أما أدنى درجة حرارة فمن نصيب «طريف» بـ4 درجات.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن الرياح ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين نصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فأوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وتتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

ومن جانبه، توقَع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة نادرة من الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ بقيم تتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه في سابقة قليلة الحدوث في هذا الوقت من السنة، يتقدم منخفض قطبي نواحي الأطراف الشمالية من المملكة، يكون سببًا في انخفاض درجات الحرارة، ويمتد أثره إلى المناطق الوسطى وشمال الغربية والشرقية، بانخفاض يتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية، مع رياح مثيرة للأتربة.

وحول موعد قدوم المنخفض القطبي، أوضح الحصيني، أنه سيبدأ من اليوم الأحد على الشمالية وتبوك، ثم الجوف وحائل والمدينة المنورة، ومن يوم الإثنين على القصيم، فالرياض فالشرقية، مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، على الشرقية وجنوب الوسطى والغربية والجنوبية.