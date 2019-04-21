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تأجيل صرف راتب شهر إبريل والسبب!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أسبوع تقريبًا يفصل الموظفين عن إيداع رواتب شهر إبريل في الحسابات، والمقرر يوم الأحد 28 إبريل الجاري، وذلك بدلًا من السبت 27 إبريل والذي يوافق يوم الإجازة.
وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخيره يومًا بعده، وهو ما حدث في راتب الشهر الجاري، حيث يتم صرفه يوم الأحد 28 إبريل؛ لأن موعد صرف الراتب يوافق يوم السبت وهو إجازة رسمية.
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