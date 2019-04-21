2019-04-21

معاقبة صيدلية تبيع أدوية بدون وصفة وبسعر أعلى من المحدد في حائل

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة الصحة، اليوم الأحد، صيدلية مخالفة تبيع أدوية طبية بدون وصفة طبية في حائل، وبسعر أعلى من السعر المحدد لتلك الأدوية.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم إحالة الصيدلي ومسؤولي الصيدلية إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.