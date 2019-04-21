إستعلام بنك التسليف برقم الهوية وكيفية الحصول على القروض

يوفر بنك التسليف الإستعلام عن قرض وعدد الاقساط المتبقية برقم الهوية عن طريق نموذج موحد لجميع خدمات بنك التنمية الاجتماعية فى قسم التسليف بالبنك، كما يمكن الإستعلام عن قرض بنك التسليف برقم حساب دفع القسط ورقم الهوية، ويكون الدخول على بنك التسليف للإستعلام بصوره مع كتابة رقم الهوية، ثم الإستعلام عن قرض، وللإستعلام عن بنك التنمية الإجتماعية، يجب كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكن ايضاً الدخول على بنك التسليف عن طريق بوابة النفاذ الوطنى الموحد عن طريق كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور التى قمت بتسجيلها فى نظام أبشر الإلكترونى، للإستفادة من خدمات بنك التنمية الإجتماعية.

شروط بنك التسليف

أن يكون مقدم الطلب مواطن سعودى، ولا يملك أى مشروع للتمويل، ويكون متفرغ للعمل فى المشروع.

أن يكون عمره من 25 إلى 55 سنة.

أن يكون لديه حد أدنى من الدخل 2000 ريال سعودى.

أن يقوم مقدم الطلب بتقديم مشروع جديد.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على قرض عائلى.

على مقدمى الطلبات ملئ إستمارات برنامج البنك الائتمانى، وإكمال عملية التقديم، وتقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

شروط بنك التسليف للكفيل

أن يكون مواطن سعودى.

أن يكون الاقتطاع الشهرى من الراتب يعادل ثلث المرتب الصافى.

توفير الضمانات المطلوبة، وتقديم الوثائق المطلوبة التى تحددها اللائحة.

أن يكون منتظم فى دفع ما أقترضه من البنك فى الماضى.

إلزام المقترض والضامن بالتوقيع على فاتورة الدفع الكامل، إذا كان الكفيل مسجلاً فى التأمين الإجتماعى ويعمل فى القطاع الخاص.

شروط قرض الترميم

أن تتجاوز 5 أعوام على بناء العقار.

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 21 سنة، ويكون العقار ملكاً لمقدم الطلب.

يجب دفع الأقساط إذا كان مرهون لوكالة حكومية.

أن يكون قرض الترميم لنفس المبنى مر عليه 8 سنين.

إذا تم نقل الممتلكات إلى أحد الأقرباء، يجب أن تمر عليها سنتين.

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