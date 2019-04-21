السعودية والإمارات تقدمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تقديم دعم مالي للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
وأعلنت الدولتان أن الدعم المقدم للبلد الشقيق يأتي في إطار تقوية مركزه المالي، ولتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية
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