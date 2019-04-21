، الهلال يواصل تحضيراته للاستقلال .. ويطير لأبوظبي غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل.
أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة؛ حيث فرض الـجـهـاز الفني منـاورة على كامل مساحة الملعب، وشرح المدير الفني زوران ماميتش عددًا من الجمل الفنية.
وشارك عبدالله عطيف بجزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما أجرى أندري كاريلو تدريبات بالكرة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
وسيغادر الفريق صباح غد إلى أبو ظبي، على أن يجري حصة تدريبية على ملعب اللقاء عند الساعة (4:45) مساءً.
وفي ذات السياق يتواصل بيع تذاكر مباراة الهلال والاستقلال الإيراني المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي الإماراتية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
الهلال يواصل تحضيراته للاستقلال .. ويطير لأبوظبي غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-21
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل.
أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة؛ حيث فرض الـجـهـاز الفني منـاورة على كامل مساحة الملعب، وشرح المدير الفني زوران ماميتش عددًا من الجمل الفنية.
وشارك عبدالله عطيف بجزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما أجرى أندري كاريلو تدريبات بالكرة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
وسيغادر الفريق صباح غد إلى أبو ظبي، على أن يجري حصة تدريبية على ملعب اللقاء عند الساعة (4:45) مساءً.
وفي ذات السياق يتواصل بيع تذاكر مباراة الهلال والاستقلال الإيراني المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي الإماراتية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
09:05 PM
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل.
أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة؛ حيث فرض الـجـهـاز الفني منـاورة على كامل مساحة الملعب، وشرح المدير الفني زوران ماميتش عددًا من الجمل الفنية.
وشارك عبدالله عطيف بجزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما أجرى أندري كاريلو تدريبات بالكرة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
وسيغادر الفريق صباح غد إلى أبو ظبي، على أن يجري حصة تدريبية على ملعب اللقاء عند الساعة (4:45) مساءً.
وفي ذات السياق يتواصل بيع تذاكر مباراة الهلال والاستقلال الإيراني المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي الإماراتية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
، الهلال يواصل تحضيراته للاستقلال .. ويطير لأبوظبي غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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