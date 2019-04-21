محمد بن مسعود - الدمام - قدمت شروحات لطرق تفعيلها في عدة برامج نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل ⁧التواصل الاجتماعي. وقدمت الهيئة عبر إنفوغرافيك توعوي، شروحات لطرق التفعيل الخاصة ببرامج تويتر وسناب شات وأنستغرام.⁩ هيئة الاتصالات تنصح بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل التواصل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-21 نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل ⁧التواصل الاجتماعي. وقدمت الهيئة عبر إنفوغرافيك توعوي، شروحات لطرق التفعيل الخاصة ببرامج تويتر وسناب شات وأنستغرام.⁩ Advertisements 21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440 07:16 PM قدمت شروحات لطرق تفعيلها في عدة برامج قدمت شروحات لطرق تفعيلها في عدة برامج نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي خدمات الاتصالات بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل ⁧التواصل الاجتماعي. وقدمت الهيئة عبر إنفوغرافيك توعوي، شروحات لطرق التفعيل الخاصة ببرامج تويتر وسناب شات وأنستغرام.⁩ ، هيئة الاتصالات تنصح بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات وسائل التواصل ،

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