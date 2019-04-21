شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» يعتمد تكليف 70 إماماً في 35 دولة لشهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تكليف 70 إماماً من حفظة كتاب الله -عز وجل- لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في 35 دولة في مختلف قارات العالم، في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة باستمرار منذ سنوات في شهر رمضان المبارك كل عام.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة أن برنامج الإمامة في رمضان يأتي انطلاقاً من رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في العناية والرعاية بالمسلمين بالعالم بتحقيق رغباتهم وتلمس حاجاتهم في الشهر الكريم، لاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد وبيان الأحكام الشرعية في شهر رمضان من خلال إيفاد هذه النخبة المختارة من طلبة العلم وحفاظ القرآن الكريم.

وأشار إلى أن برنامج الإمامة يعد من البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة كل عام تلبية لطلبات ورغبات المراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم التي ترد للوزارة كل عام، لافتاً الانتباه إلى أن المشاركين في البرنامج من الأئمة والخطباء اختيروا بعناية كما هي منهجية البرنامج الذي تطور بتراكم الخبرات على مر السنين لدى المشاركين فيه.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن من أبرز أهداف البرنامج: نشر العقيدة الصحيحة وتوعية المسلمين وتذكيرهم بواسطة هؤلاء الأئمة الذين يختارون بضوابط معينة من حيث الحفظ، وجودة التلاوة، والمقومات الدعوية الأخرى، واستغلال إقبال الناس على المساجد في الشهر الفضيل واستثمار ذلك بتوجيههم في ما يعود عليهم بالنفع والصلاح، إلى جانب ما يهم الأمة الإسلامية، ويساهم في تقوية أواصر الأخـوة بين أفرادها، ونشر منهج الوسطية والاعتدال بين المسلمين.

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وأهاب بالأئمة المشاركين بهذا البرنامج الاهتمام والعناية بالعلم، والالتزام بمنهج المملكة في التعامل مع الآخرين، والتأني والتروي، وأخذ المتلقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالتدرج والرفق واللين، ونقل صورة طيبة وواضحة عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعنايتها بكتاب الله وأهله، وتوثيق العلاقة مع الجمعيات الإسلامية، وإقامة علاقات مع جمعيات جديدة، والتعاون معهم في أمور الدعوة والعمل الإسلامي ونشر الوسطية ونبذ التطرف والغلو.

وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يبلغ الجميع شهر الصيام والقيام وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأقوالهم.

يذكر أنَّ عدد الأئمة الذين انتدبوا لإمامة المصلين في شهر رمضان خلال السنوات الماضية، بلغ -بنهاية العام الماضي 1439- (765) إماماً منذ انطلاق البرنامج من 22 عاماً، فيما بلغ عدد الدول التي شملها البرنامج -في السنوات التي مضت- (90) دولة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وأستراليا.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير آل الشيخ بالمرشحين ببرنامج الإمامة غداً (الاثنين) السابع عشر من شهر شعبان الجاري للعام 1440، ويلقي كلمة توجيهية بحضور نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب إقامة ورشة عمل يقدمها عدد من المختصين في العمل الإسلامي بالخارج وآلية التمثيل بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية.