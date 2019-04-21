مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 95 عملية جراحية لأطفال اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية بعد إجرائه 95 عملية جراحية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي التطوعي استشاري قلب وقسطرة الأطفال الدكتور منصور المطيري أن هذه الحملة بدأت يوم الاثنين الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وامتدت لستة أيام تم من خلالها إجراء 95 عملية متنوعة بين قلب مفتوح والقسطرة العلاجية التداخلية، مبيناً أنه توجد صعوبات في بعض الحالات المرضية ولكن تم تجاوز ذلك بفضل الله أولا ثم وجود الكادر الطبي المتميز والتجهيزات الطبية المتقدمة التي سهلت الكثير من الصعوبات.

وفي نهاية اللقاء تفقد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الأطفال الذين تم إجراء عمليات قلبية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وجرى تقديم الهدايا لهم لرسم البسمة على وجوههم.