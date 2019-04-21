السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية بعد إجرائه 95 عملية جراحية.
وأوضح رئيس الفريق الطبي التطوعي استشاري قلب وقسطرة الأطفال الدكتور منصور المطيري أن هذه الحملة بدأت يوم الاثنين الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وامتدت لستة أيام تم من خلالها إجراء 95 عملية متنوعة بين قلب مفتوح والقسطرة العلاجية التداخلية، مبيناً أنه توجد صعوبات في بعض الحالات المرضية ولكن تم تجاوز ذلك بفضل الله أولا ثم وجود الكادر الطبي المتميز والتجهيزات الطبية المتقدمة التي سهلت الكثير من الصعوبات.
وفي نهاية اللقاء تفقد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الأطفال الذين تم إجراء عمليات قلبية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وجرى تقديم الهدايا لهم لرسم البسمة على وجوههم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 95 عملية جراحية لأطفال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.