، ملك البحرين يلغي إسقاط جنسية 551 متهماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلّف وزير الداخلية بدراسة الأحكام ونشر قوائم المستفيدين

أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (الأحد)، أمرًا ملكيًا بإلغاء أحكام كانت أصدرتها محكمة في البحرين الأسبوع الماضي، بإسقاط الجنسية البحرينية عن 551 متهماً، وقرر تثبيت جنسية المتهمين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الملك كلف وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، استخدم ملك البحرين صلاحياته التي تسمح له بذلك، إذ لا يمكن تنفيذ حكم إسقاط الجنسية في البحرين إلا بموافقة الملك.

وكانت محكمة في البحرين قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكامًا بسجن 138 متهماً بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بالإرهاب.