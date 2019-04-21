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2019-04-21 كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية (رقيب , جندي)، ودعت جميع المقبولين مبدئياً لإحضار المستندات الموضحة أدناه في الموعد المحدد لكل طالب. Advertisements وقالت كلية نايف للأمن الوطني إن المستندات المطلوبة هي: الحضور بالزي الرياضي: بنطلون لون أسود، وفانيلة لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات.

طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب مع إحضار الأصل للمطابقة.

صورة واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجًا.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب.

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب (إن وجد).

صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).

عدد 8 صور حديثة وملونة ومكشوفة الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي وتكون الخلفية بيضاء.

ملف علاقي توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه. ولفتت كلية نايف للأمن الوطني إلى أنه يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم، ولمعرفة النتائج اضغط ( هنا) كما يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج)









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