جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لداعش

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت “العربية”، اليوم الأحد، أن العناصر الذين شنوا إرهابيا على مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لداعش.

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يشار إلى أن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة، تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبيّن أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.