، مصدر طبي: "البشير" أصيب بجلطة ويتغذى على المحاليل بالقوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعيد إلى مقر إقامته الجبرية في بيت الضيافة وحالته النفسية سيئة

قال مصدر طبي سوداني، رفض الكشف عن اسمه، اليوم، إن الرئيس المخلوع عمر البشير، "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية في بيت الضيافة في الخرطوم"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وذكر المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج الرئيس السابق، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة".

وأضاف أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

وكان الجيش السوداني، أعلن 11 أبريل الجاري، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ عليه بعد اعتقاله، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.