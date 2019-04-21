، تفجيرات سريلانكا.. القبض على 3 متورطين وحصيلة القتلى تقفز إلى 207 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة حجبت مواقع التواصل الاجتماعي

قبضت السلطات السريلانكية على ثلاثة أشخاص تورطوا في ارتكاب ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، اليوم الأحد.

وذكر الناطق باسم الشرطة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 207 أشخاص على الأقل، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبياً.

وأضاف أنه لا يمكن أن تأكيد أن الهجمات كانت انتحارية.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة السريلانكية حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، مشيرة في بيان إلى أنها قررت تعطيل كل منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف منع نشر أنباء غير صحيحة وكاذبة، مع التأكيد أنه إجراء مؤقت فقط.

من جهتها، فرضت وزارة الدفاع حظر التجول لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة 18 بالتوقيت المحلي.