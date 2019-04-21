أنباء عن إصابة مضيفة تتبع الخطوط السعودية في تفجيرات سيرلانكا

علمت مصادر أن إحدى مضيفات “الخطوط السعودية” تَعَرّضت لإصابة في يدها؛ إثر التفجيرات التي ضربت فنادق عدة في العاصمة السيرلانكية كولمبو صباح اليوم؛ حيث كانت في فندق قراند سينامون؛ حيث وقع التفجير بالمطبخ.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الواقعة؛ فإن المصابة كانت ضمن طاقم رحلة رقم “SV788” مسارها “الرياض- المالديف- كولمبو”؛ حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السيرلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران؛ حسب نظام الطيران.

وكان من المفترض مغادرتهم اليوم في تمام الساعة 5:35 مساءً إلى جدة ثم إلى الرياض وفقا لموقع سبق.

وكانت أحدث إحصائية عن عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا، قد كشفت عن وقوع 156 قتيلًا، بينهم 35 أجنبيًّا؛ وفق “رويترز”.

وكان المئات في سريلانكا قد أصيبوا جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح (القيامة)، صباح الأحد؛ حسبما أعلنت الشرطة.

ووقعت الانفجارات المتزامنة في كنيسة “سانت أنتوني” بكولومبو، وكنيسة “سانت سيباستيان” في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق).. كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقتل شخص على الأقل في فندق “سينامون غراند هوتيل” القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو؛ وفق ما أوضحه مسؤول في الفندق لـ”فرانس برس”؛ مشيرًا إلى أن الانفجار وقع في مطعم.