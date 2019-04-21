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هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات هلال القدس ، مع الجيش السوري والنجمة اللبناني، بدور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، بمدينة جدة بالمملكة العربية .

وحسب ما ورد وكالة "سوا، ستقام مباراة الإياب بين هلال القدس والجيش السوري، يوم 30 نيسان الجاري، فيما تقام مباراة الذهاب بين الهلال والنجمة يوم 3 أيار المقبل، ولقاء الإياب في السادس من الشهر ذاته.

ويتصدر الجيش السوري المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ثم الوحدات الأردني بـ 7 نقاط، وهلال القدس ثالثا بنقطة واحدة من تعادل، وأخيرا النجمة اللبناني بلا نقاط.

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