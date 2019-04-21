هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات هلال القدس ، مع الجيش السوري والنجمة اللبناني، بدور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب ما ورد وكالة "سوا، ستقام مباراة الإياب بين هلال القدس والجيش السوري، يوم 30 نيسان الجاري، فيما تقام مباراة الذهاب بين الهلال والنجمة يوم 3 أيار المقبل، ولقاء الإياب في السادس من الشهر ذاته.

ويتصدر الجيش السوري المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ثم الوحدات الأردني بـ 7 نقاط، وهلال القدس ثالثا بنقطة واحدة من تعادل، وأخيرا النجمة اللبناني بلا نقاط.