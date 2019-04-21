سفارة المملكة بسريلانكا تحذر السعوديين من أماكن التجمعات

نصحتهم بتأجيل السفر حتى تنجلي الأحداث
حذّرت سفارة المملكة في سريلانكا، اليوم الأحد، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من التفجيرات المتفرقة التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت السفارة، في بيان لها: نظرًا لوقوع عدد من التفجيرات بأماكن متفرقة في سريلانكا، تودّ سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو (العاصمة)، أن تهيب بالمواطنين المتواجدين بضرورة توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن.
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