السعودية | قصة "الحج قديماً".. ترويها سيارات كلاسيكية بالقصيم

شكرا لقرائتكم قصة "الحج قديماً".. ترويها سيارات كلاسيكية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقفت 3 حافلات لنقل الحجاج تعود إلى عام 1956، في مقدمة مهرجان القصيم للسيارات الكلاسيكية لتمثل قصة الحج قديماً.

وأبرز مهرجان "كلاسيك القصيم" العديد من احتياجات واستخدامات السيارات مع بداية عهد النهضة الحديث للسعودية، في بداية الخمسينيات الميلادية، وكيف كان التعامل معها بوصفها إحدى مخرجات الثورة الحضارية في العالم أجمع.

ويستوقفك، وأنت تخطو خطواتك الأولى لمقر المهرجان، الصوت الجَهْوَري الذي ينادي "يالله يا حجاج، مشينا مشينا"، ليحكي للزائر كيف كانت حملات وقوافل الحجيج تستعد وتتهيأ للرحيل إلى الأماكن المقدسة لتأدية فريضة الحج، في ظروف اجتماعية واقتصادية متفاوتة ومتباينة، بين أعضاء الحملة.

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وقال الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الصقري: "في هذه الفعالية تحتشد الجموع وتتوافد متحلقين حول السيارة التي ستقلهم إلى مكة المكرمة، بعد أن بدأت بواكير التطور والتمدن تطل برأسها على مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ليتجاوز المجتمع قوافل الإبل، وقاطرات الراجلة، التي تقطع المسير في شهور يشوبها الكثير من الصعاب والمخاطر، مع ظهور بواكير السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود".

وأضاف: "ومع أن مطية الرحيل والسفر قد اختلفت تماماً من الدواب إلى المركبات التي تعمل بالوقود والمحروقات، إلا أن تعامل المسافرين معها لم يختلف كثيراً، من حيث كفاية أدنى ظروف الركوب وإيجاد المكان، فالتزاحم وعفوية الحاجيات والمؤونة، وبساطة الجلوس، وعدم التكلف في الاستعداد، كلها ثقافات بسيطة انتقلت مع الركاب إلى السيارات من الجمال والدواب".

وتبدأ استعدادات السفر ـ كما روى الصقري ـ باكراً من حيث توفير النقود والأجرة لقائد المركبة، ومن ثم تجهيز الحاجيات والأغراض الشخصية، ومن ثم الاتفاق على موعد في المكان والزمان، ليجتمع الجميع في ساعة مشهودة لتنطلق مركبات الحجيج وسط مظاهر توديع واشتياق تملأ الساحة من الأهل والأقارب، وتتعالى دعوات الرحمة والبركة والحفظ من الشرور والمخاطر.

واختتم الصقري حديثه: "تلك الصورة البانورامية العتيقة لمكونات الاستعداد والرحيل للحج، استطاع مهرجان القصيم للسيارات الكلاسيكية أن يوجدها ماثلة أمام زوار المهرجان في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، وذلك في توظيف حي وماثل لعدد من الاستخدامات القديمة والتراثية للسيارات ومنافعها وطرق التعامل معها من المجتمع في عقود مضت".