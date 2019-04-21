علماء: فوائد التمارين البدنية تستمر حتى بعد 10 سنوات!

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توصل علماء من جامعة ديوك الأمريكية إلى أن فوائد التمارين الرياضية يمكن أن تبقى إلى فترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويقول الباحثون إن فوائد التمارين الرياضية تبقى تؤثر في صحة الشخص بصورة إيجابية، حتى إذا ترك ممارستها بصورة دورية منتظمة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن فوائد التمارين البدنية تبقى فترة أطول مما كان يعتقد في السابق، ولأكثر من 10 سنوات بعد تركها، اعتمادا على نوع التمارين التي كان الشخص يمارسها.

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ومارس المشتركون في هذه الدراسة مختلف التمارين البدنية من معتدلة مثل المشي والجري السريع، إلى تمارين رفع الأثقال.

وبعد فترات محددة ولمدة 10 سنوات..، كان الباحثون يلتقون بهم، وكانت أجسام بعضهم على الرغم من تركهم ممارسة التمارين، لا تزال سليمة مقارنة بالذين لم يمارسوا هذه التمارين في حياتهم.

وشملت التأثيرات التي استمرت فترة طويلة الوزن ومختلف مؤشرات عمل القلب والأوعية الدموية. كما اتضح أن التمارين البدنية المكثفة أكثر فائدة من الأخرى.

