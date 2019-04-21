شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات تعليم الأحساء في احتفال «حديث الحصاد» والان نبدء بالتفاصيل

شهد المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم حفل حديث الحصاد في نسخته الثانية، لعرض الإنجازات التي حققتها الإدارة ومنسوبوها على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك بحضور رجل الأعمال الشيخ عبدالعزيز الموسى وكافة القيادات التربوية والتعليمية والإدارية في تعليم الأحساء «بنين، بنات»، وذلك في قاعة مشارف للاحتفالات والمؤتمرات جنوب بالهفوف.

وأشار بالغنيم، خلال كلمته في الحفل، إلى أن هذا الاجتماع للاحتفاء بإنجازات الإدارة، موضحا أن «حديث الحصاد» عنوان جميل يختزن في مزيج حروفه، حزمة ماتعة من العمل الجاد والمثابرة، بدأت برؤية طموحة ثم تخطيط ثم غرس ثم عمل خلاق ثم إنجازات نوعية، لافتا إلى أن هذا الحصاد تقف خلفه نخبة متميزة من القيادات التربوية والإدارية والفنية والتعليمية، وفريق عمل متميز، وأن من أجمل الحصاد المشاركة في جائزة التميز للوزارة، وأن المشاركة في هذه الجائزة في حد ذاتها فوز.

وأوضح أن العمل في الإدارة يشهد تكاملية في كافة القطاعات، موجها شكره وتقديره للمساعدين ومديري الإدارات وفرق العمل في الإدارة، واصفا إياهم بأنهم كانوا يدا واحدة معطاءة في العمل الجماعي المتميز، وكانت الإدارة أمام تلك الإنجازات رقما صعبا.

واستعرضت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية «بنات» خلود الكليبي، حزمة من إنجازات الإدارة خلال العام الدراسي الحالي وبعض الأرقام الإحصائية، والتي من بينها وجود 22 ألف موظف وموظفة في تعليم الأحساء، وأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وتحقيق المركز الأول في نتائج الاختبار التحصيلي التابع للمركز الوطني للقياس والتقويم، والانتقال إلى مبان حكومية، والتخلص من المباني المستأجرة.

وفي ختام الحفل، كرم المدير العام للتعليم في الأحساء، كافة القيادات التعليمية والتربوية والإدارية.