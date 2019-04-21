شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لتطوير برنامج أمراض الدم الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، والإدارة العامة للمراكز المتخصصة، وبرنامج أمراض الدم الوراثية، أمس، ملتقى لإطلاق مبادرة إنشاء مجموعة عمل تكاملية لمرض فقر الدم المنجلي، وذلك سعيا لإنشاء مجموعة عمل لمرض فقر الدم المنجلي في المملكة، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لرعاية مرضى فقر الدم المنجلي ولتكون المملكة رائدة في هذا المجال في الشرق الأوسط.

وناقش المختصون في أمراض الدم من مختلف مناطق المملكة مع الجهات ذات العلاقة خلال الملتقى، برنامج أمراض الدم الوراثية، الذي تسعى الصحة من خلاله للوصول لمجتمع صحي يضمن تمكين مريض فقر الدم المنجلي من مواجهة هذا المرض وتحدياته.

ويهدف الملتقى إلى إنشاء برنامج لأمراض الدم الوراثية وتطوير مراكز أمراض الدم الوراثية وتحديدا مرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى وضع خطوط عريضة لدور مجموعة العمل بإشراكهم في توحيد الأهداف والتوصيات وتوحيد الجهود والحد من هدر الموارد والطاقات في مجال الخدمة المقدمة لمرض فقر الدم المنجلي في المملكة، وكذلك العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من خبرات مجموعة العمل لتوحيد السياسات والإجراءات المتبعة في علاج هذا المرض.

وجرى خلال الملتقى تقديم عرض تجربة مركز القطيف في التعامل مع مرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى عرض نتائج ورش العمل، ومناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع مرض فقر الدم المنجلي.