، ملاحقة قانونية لـ"مشهور" في سناب شات أساء لذوي الإعاقة في إعلان مع مطعم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن إعلان غير لائق لأحد المطاعم؛ ظهر فيه أحد مشاهير برنامج السناب شات وهو يتسلل للمطعم، ويتناول إحدى الوجبات.
وفي الإعلان المتداول، وعند انكشاف أمره من قِبل العمالة، مثَّل أنه من ذوي الإعاقة للإفلات من المساءلة قبل أن ينكشف أمره أخيرًا.
وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تشدد الهيئة على واجبها في حماية حقوق ذوي الإعاقة، التي منها حفظ مكانتهم وصورتهم في المجتمع. وعليه فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الإعلان غير اللائق لأحد المطاعم".
ملاحقة قانونية لـ"مشهور" في سناب شات أساء لذوي الإعاقة في إعلان مع مطعمعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-20
أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن إعلان غير لائق لأحد المطاعم؛ ظهر فيه أحد مشاهير برنامج السناب شات وهو يتسلل للمطعم، ويتناول إحدى الوجبات.
وفي الإعلان المتداول، وعند انكشاف أمره من قِبل العمالة، مثَّل أنه من ذوي الإعاقة للإفلات من المساءلة قبل أن ينكشف أمره أخيرًا.
وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تشدد الهيئة على واجبها في حماية حقوق ذوي الإعاقة، التي منها حفظ مكانتهم وصورتهم في المجتمع. وعليه فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الإعلان غير اللائق لأحد المطاعم".
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
11:41 PM
أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن إعلان غير لائق لأحد المطاعم؛ ظهر فيه أحد مشاهير برنامج السناب شات وهو يتسلل للمطعم، ويتناول إحدى الوجبات.
وفي الإعلان المتداول، وعند انكشاف أمره من قِبل العمالة، مثَّل أنه من ذوي الإعاقة للإفلات من المساءلة قبل أن ينكشف أمره أخيرًا.
وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تشدد الهيئة على واجبها في حماية حقوق ذوي الإعاقة، التي منها حفظ مكانتهم وصورتهم في المجتمع. وعليه فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الإعلان غير اللائق لأحد المطاعم".
، ملاحقة قانونية لـ"مشهور" في سناب شات أساء لذوي الإعاقة في إعلان مع مطعم ،
المصدر : الخليج 365
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