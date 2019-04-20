نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عواف

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لذوي الشهيد الرقيب أحمد بن محمد علي عواف، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

كما نقل تعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد.

وعبّر نائب أمير منطقة جازان، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد الرقيب عواف في فقيدهم، سائلاً الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.