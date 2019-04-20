تجهيزات حديثة وعيادات استشارية لمركز صحي بارق الجديد

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - بارق

قدم مركز صحي بارق الجديد، والذي تم تدشينه مؤخرًا بتشريف من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، خدماته لقرابة 1000 مستفيد، حيث تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات الطبية والغير طبية ودعمه بالكوادر المؤهلة.

وبينت صحة عسير أنه تم دعم المركز بعدد من العيادات الاستشارية بالمركز، حيث خصص يوم الأحد لعيادة الباطنية والاثنين للأطفال والثلاثاء للنساء والولادة والأربعاء للجراحة والخميس لطب الأسرة، وقد استفاد من تلك العيادات الاستشارية قرابة 200 مراجع خلال أسبوع.

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في سياق متصل، يواصل مركز صحي بارق القديم العمل كمركز طوارئ من الساعة 4 عصرًا حتى الثامنة صباحًا طيلة أيام الدوام الرسمي، فيما يستقبل المستفيدين على مدار الـ24 ساعة في يومي الجمعة والسبت.

وشغلت صحة عسير مركز صحي جنوب بارق ومركز صحي شرق المنظر كمراكز مستحدثة، كما أعادت تشغيل عدة مراكز بعد استئجار مبانٍ أخرى شملت مركز صحي القريحاء ومركز صحي وادي السيال ومركز صحي ضحى سيالة ومركز صحي المسلمة.