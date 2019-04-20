- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وفاة غامضة لوزير داخلية ميليشيا الحوثي في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة غامضة لوزير داخلية ميليشيا الحوثي في لبنان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، اللواء عبدالحكيم الماوري، في ظروف غامضة في أحد مستشفيات لبنان.
وقالت مصادر بحسب سكاي نيوز: إن الماوري ربما يكون قد أصيب في غارة جوية للتحالف خلال وقت سابق، وجرى نقله إلى لبنان عبر طائرات الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة غامضة لوزير داخلية ميليشيا الحوثي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.