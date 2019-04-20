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وفاة غامضة لوزير داخلية ميليشيا الحوثي في لبنان

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2019-04-20

وفاة غامضة لوزير داخلية ميليشيا الحوثي في لبنان

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، اللواء عبدالحكيم الماوري، في ظروف غامضة في أحد مستشفيات لبنان.

وقالت مصادر بحسب سكاي نيوز: إن الماوري ربما يكون قد أصيب في غارة جوية للتحالف خلال وقت سابق، وجرى نقله إلى لبنان عبر طائرات الأمم المتحدة.





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