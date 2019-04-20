اسئلة اختبار رياضيات ثالث متوسط الفصل الثاني 1440 في السعودية

نقدم لكم اليوم اسئلة اختبار نهائي الرياضيات للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني، واسئلة اختبار رياضيات ثالث متوسط ف2 نماذج اختبار الرياضيات ثالث متوسط الفصل الثاني لعام 1440.

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في سياق آخر، أصدر وزير التعليم في السعودية حمد بن محمد آل شيخ قرارًا بتعديل التقويم الدراسي بما ينص على عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والاداريات لعملهم بعد عيد الأضحى وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.