

ظهران الجنوب 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يتوجه (14) ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التعليم المستمر بإدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة غدًا، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ، للعام الدراسي 1439هـ /1440هـ.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اكتمال الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس البنين والبنات في أجواء مهيأة لينعكس ذلك إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، كما جرى إعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات، ليتم دراستها لاحقًا من قبل اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا، مشددًا على ضرورة تلافي العوائق إن وجدت أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

وأشار إلى أنه جرى توجيه وإرشاد الطلاب والطالبات وذلك حرصاً على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم بإذن الله للوصول إلى التفوق الدراسي، مهيبًا أبنائه الطلاب والطالبات بالمحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها وتركها في الأفنية أو رميها في الممرات والساحات.

وشدد على قادة وقائدات المدارس بمتابعة ذلك بأنفسهم وتجهيز الأماكن المناسبة لها، موجهاً القادة والقائدات بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي "نـور".

// انتهى //

19:24ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة : 14 ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.