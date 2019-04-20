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2019-04-20 إیقاف بیع الأراضي المخصصة كمساجد في المساھمات العقاریة المتعثرة متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والاستثمار “تصفیة”، قراراً بإيقاف بیع الأراضي المخصصة للمساجد في مخططات المساهمات العقارية المتعثرة المنظورة لدى اللجنة. Advertisements وأوضحت “تصفیة”، أن القرار يلغي جمیع القرارات السابقة المتعلقة ببیع الأراضي المخصصة كمساجد والتي لم يتم تنفیذها حتى الآن. وأشارت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة رقم 335 مؤخراً.









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