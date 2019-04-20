أمير عسير يصلي وراء «الإمام المطعون» ويعزيه في وفاة والده

نشرت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، صورًا لأمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، وهو يؤدي صلاة الجمعة، أمس، بجامع عثمان بالنماص، خلف الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، الذي تعرض للطعن منذ أسبوعين، وصورًا أخرى أثناء زيارته له بمنزله لتعزيته في وفاة والده المغفور له حسن بن مجدوع.

وكان الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، إمام جامع عثمان بالنماص، قد تعرض في 5 أبريل الجاري، إلى طعن بالسكين قبل صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة.

وأفادت المعلومات، بأن رجلًا في الأربعينات من عمره، طعن إمام الجامع، مضيفة أن المصلين قاموا بنقل الإمام إلى المستشفى.

وقال إمام الجامع- في وقت لاحق- إنه لا يعرف السبب وراء الهجوم عليه، ولا توجد بينه وبين المهاجم أي عداوة أو خلاف.