السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تكثف استعداداتها الميدانية لموسم الاختبارات لهذا العام



جدة 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وكافة أفرع الأمن العام بالمنطقة استعداداتها الميدانية من خلال خطة أعدت بمناسبة بدء موسم الاختبارات لهذا العام والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني والمروري في المواقع كافة , والحرص على تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام المدارس والأحياء ومناطق تجمعات الطلاب بمنطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضمان وصول كافة طلاب وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وتضمنت الخطة الإسهام في القضاء على السلوكيات والممارسات كافة التي قد تظهر من قبل بعض الشباب بعد أداء الاختبارات والتأكيد على مديري الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة وشرط المحافظات والمراكز الخارجية بتنفيذ الخطة ومتابعة التواجد الميداني لإنجاحها , متمنين لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح بإذن الله.

// انتهى //

16:53ت م

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