السعودية اليوم / ٣٥ طالبًا من عمارة جامعة الإمام عبدالرحمن يطلعون على التجارب الناجحة في منتجعات الخبر



الخبر 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

تعرّف ٣٥ طالبًا من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على الالعاب الترفيهية المائية التي تتوافق مع المرافق السياحية في المنطقة، وذلك من خلال زيارتهم للمنتجعات الخاصة والشواطئ في محافظة الخبر والمساحات المحيطة حوله.

وأوضح أستاذ مادة المنتزهات الترفيهية والمشرف على الطلاب المهندس طفيل اليوسف، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعرّف الطلاب على أهم أنواع النباتات والأشجار المتوفرة في المنتجع بشكل عام، إضافة إلى التعرف على المواد المستخدمة في الرصف وطرق المشاة وممرات الحركة، وكذلك المرسى الخاص بالقوارب والسفن الشراعية هناك، والاطلاع على الأنشطة

وأضاف اليوسف أن هذه الزيارة تجعل الطالب يفكر ويستنتج ما تعلمه على مقاعد الدراسة من أنواع النباتات والأشجار، وطرق تصنيفها وتوزيعها في المكان المناسب لها، واختيار مواد الرصف المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى التي تنظمها الكلية، حيث تحرص إدارة الكلية على حث أعضاء هيئة التدريس على الاطلاع على تجارب وأفكار الآخرين خارج أسوار الجامعة، ليكون لدى الطالب إلمام بالتصاميم واللمسات الجوهرية على المشاريع الترفيهية والسياحية وبعض الأماكن المتميزة في المنطقة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطة الدراسية لمقرر "في قسم هندسة عمارة البيئة " لطلاب السنة الخامسة، بمشاركة ٣٥ طالبًا لتعريفهم على المواد والإضاءات وأنواع النباتات التي تتوافق مع المرافق السياحية والترفيهية، ومدى توافقها مع المكان والمناخ من ممرات وترصيف الطرقات وحدائق مصغرة، وكل نبته وما يتناسب معها من نبات آخر يزرع معها، وتنسيق المباني لتهيئة الجو المثالي والحد من التلوث البيئي، وكيفية عمل فعاليات مصاحبة في مرافق المنتجعات بطريقة احترافية.

من جانبه , أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف، أن هذا النشاط يوسع مدارك الطالب، ويجعله على اطلاع مباشر بشكل أكبر على المشاريع السياحية القائمة في المنطقة الشرقية عن قرب، وهذا ما ينمي لديه روح العمل واتساع الفكر نحو آفاق علمية متجددة التي تُعد ضمن الأنشطة اللاصفية ومن أهم أسباب الإبداع.

// انتهى //

16:52ت م

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الخبر 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واستعرّف ٣٥ طالبًا من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على الالعاب الترفيهية المائية التي تتوافق مع المرافق السياحية في المنطقة، وذلك من خلال زيارتهم للمنتجعات الخاصة والشواطئ في محافظة الخبر والمساحات المحيطة حوله.وأوضح أستاذ مادة المنتزهات الترفيهية والمشرف على الطلاب المهندس طفيل اليوسف، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعرّف الطلاب على أهم أنواع النباتات والأشجار المتوفرة في المنتجع بشكل عام، إضافة إلى التعرف على المواد المستخدمة في الرصف وطرق المشاة وممرات الحركة، وكذلك المرسى الخاص بالقوارب والسفن الشراعية هناك، والاطلاع على الأنشطة الرياضية والالعاب المائية البحرية، وكذلك علي تصميم وتخطيط المنتجعات السياحية الترفيهية.وأضاف اليوسف أن هذه الزيارة تجعل الطالب يفكر ويستنتج ما تعلمه على مقاعد الدراسة من أنواع النباتات والأشجار، وطرق تصنيفها وتوزيعها في المكان المناسب لها، واختيار مواد الرصف المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى التي تنظمها الكلية، حيث تحرص إدارة الكلية على حث أعضاء هيئة التدريس على الاطلاع على تجارب وأفكار الآخرين خارج أسوار الجامعة، ليكون لدى الطالب إلمام بالتصاميم واللمسات الجوهرية على المشاريع الترفيهية والسياحية وبعض الأماكن المتميزة في المنطقة.ولفت الانتباه إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطة الدراسية لمقرر "في قسم هندسة عمارة البيئة " لطلاب السنة الخامسة، بمشاركة ٣٥ طالبًا لتعريفهم على المواد والإضاءات وأنواع النباتات التي تتوافق مع المرافق السياحية والترفيهية، ومدى توافقها مع المكان والمناخ من ممرات وترصيف الطرقات وحدائق مصغرة، وكل نبته وما يتناسب معها من نبات آخر يزرع معها، وتنسيق المباني لتهيئة الجو المثالي والحد من التلوث البيئي، وكيفية عمل فعاليات مصاحبة في مرافق المنتجعات بطريقة احترافية.من جانبه , أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف، أن هذا النشاط يوسع مدارك الطالب، ويجعله على اطلاع مباشر بشكل أكبر على المشاريع السياحية القائمة في المنطقة الشرقية عن قرب، وهذا ما ينمي لديه روح العمل واتساع الفكر نحو آفاق علمية متجددة التي تُعد ضمن الأنشطة اللاصفية ومن أهم أسباب الإبداع.// انتهى //16:52ت م0072

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