السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تشرح أساسيات وطرق الاستثمار لأطباء الأسنان



الرياض 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

اختتمت الهيئة

وألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، كلمة استعرض خلالها دور ومهام الهيئة في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين أكفاء وما تقوم به من جهود في مجالات التدريب واعتماد البرامج والمراكز.

وأشار الأمين العام للهيئة إلى أهمية البرنامج ودوره في تعريف أطباء الأسنان بأساسيات التخطيط والإدارة للبدء بإنشاء عيادة طب أسنان في القطاع الصحي.

وتناولت جلسات البرنامج التاهيلي، آليات تمكين الأطباء من تجهيز خطة عمل لعيادة أسنان في القطاع الخاص، والإدارة المالية والتسويق وقياس الجودة في عيادات الأسنان , وشرح لأحدث شروط وزارة الصحة لتراخيص عيادات طب الأسنان في السوق الصحي السعودي.

وجرى خلال الجلسات، مناقشة فرص الدعم المتاحة من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل والاستثمار في القطاع الصحي في المملكة.

// انتهى //

16:52ت م

0071



الرياض 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واساختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم , البرنامج التأهيلي المكثف لتأهيل أطباء الأسنان للعمل والاستثمار في القطاع الخاص , وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.وألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، كلمة استعرض خلالها دور ومهام الهيئة في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين أكفاء وما تقوم به من جهود في مجالات التدريب واعتماد البرامج والمراكز.وأشار الأمين العام للهيئة إلى أهمية البرنامج ودوره في تعريف أطباء الأسنان بأساسيات التخطيط والإدارة للبدء بإنشاء عيادة طب أسنان في القطاع الصحي.وتناولت جلسات البرنامج التاهيلي، آليات تمكين الأطباء من تجهيز خطة عمل لعيادة أسنان في القطاع الخاص، والإدارة المالية والتسويق وقياس الجودة في عيادات الأسنان , وشرح لأحدث شروط وزارة الصحة لتراخيص عيادات طب الأسنان في السوق الصحي السعودي.وجرى خلال الجلسات، مناقشة فرص الدعم المتاحة من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل والاستثمار في القطاع الصحي في المملكة.// انتهى //16:52ت م0071

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