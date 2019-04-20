، انتفاخات تكشف عن 3 مشكلات بمعدة مواطن بحفر الباطن.. المنظار حلها ،

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ساهم الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام، في إنقاذ مريض في منتصف العقد الرابع من العمر بعد معاناة استمرت أسبوعاً كاملاً مع وجود انتفاخات وآلام في جميع أنحاء البطن، إضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة؛ بعد إجراء كامل الفحوصات المختبرية والإشعاعية اللازمة، تبين وجود تجمع سوائل وانتفاخ في البطن واحتقان في الأمعاء مع التهاب بروتوني، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي عبر المنظار.
وفي التفاصيل، تبين أثناء العملية وجود ثلاث مشاكل أخرى وهي انسداد في الأمعاء ونتوء خلقي (التهاب نتوء ميكل) وهو التهاب جزئي في الأمعاء، إضافة إلى تحجر في الزائدة الدودية، وقام الفريق الطبي بتحرير جميع الالتصاقات وإزالة النتوء الخلقي بواسطة دباسات الأمعاء وتحرير الزائدة الدودية من الالتصاقات واستئصالها، بالإضافة إلى غسيل التجويف البروتوني بالمحاليل.
يُذكر أن العملية تمت كاملة من خلال المنظار الجراحي مما ساعد الأطباء في اكتشاف باقي المشاكل الطبية وعلاجها، بعدها خرج المريض وهو بوضع طيب وتحسن حتى أنه بدأ يمارس حياته الطبيعة ولله الحمد.
انتفاخات تكشف عن 3 مشكلات بمعدة مواطن بحفر الباطن.. المنظار حلهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
ساهم الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام، في إنقاذ مريض في منتصف العقد الرابع من العمر بعد معاناة استمرت أسبوعاً كاملاً مع وجود انتفاخات وآلام في جميع أنحاء البطن، إضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة؛ بعد إجراء كامل الفحوصات المختبرية والإشعاعية اللازمة، تبين وجود تجمع سوائل وانتفاخ في البطن واحتقان في الأمعاء مع التهاب بروتوني، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي عبر المنظار.
وفي التفاصيل، تبين أثناء العملية وجود ثلاث مشاكل أخرى وهي انسداد في الأمعاء ونتوء خلقي (التهاب نتوء ميكل) وهو التهاب جزئي في الأمعاء، إضافة إلى تحجر في الزائدة الدودية، وقام الفريق الطبي بتحرير جميع الالتصاقات وإزالة النتوء الخلقي بواسطة دباسات الأمعاء وتحرير الزائدة الدودية من الالتصاقات واستئصالها، بالإضافة إلى غسيل التجويف البروتوني بالمحاليل.
يُذكر أن العملية تمت كاملة من خلال المنظار الجراحي مما ساعد الأطباء في اكتشاف باقي المشاكل الطبية وعلاجها، بعدها خرج المريض وهو بوضع طيب وتحسن حتى أنه بدأ يمارس حياته الطبيعة ولله الحمد.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
03:42 PM
معاناة استمرت أسبوعاً كاملاً.. آلام وحرارة.. فحص مخبري وفريق طبي ينقذ
ساهم الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام، في إنقاذ مريض في منتصف العقد الرابع من العمر بعد معاناة استمرت أسبوعاً كاملاً مع وجود انتفاخات وآلام في جميع أنحاء البطن، إضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة؛ بعد إجراء كامل الفحوصات المختبرية والإشعاعية اللازمة، تبين وجود تجمع سوائل وانتفاخ في البطن واحتقان في الأمعاء مع التهاب بروتوني، قرر حينها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي عبر المنظار.
وفي التفاصيل، تبين أثناء العملية وجود ثلاث مشاكل أخرى وهي انسداد في الأمعاء ونتوء خلقي (التهاب نتوء ميكل) وهو التهاب جزئي في الأمعاء، إضافة إلى تحجر في الزائدة الدودية، وقام الفريق الطبي بتحرير جميع الالتصاقات وإزالة النتوء الخلقي بواسطة دباسات الأمعاء وتحرير الزائدة الدودية من الالتصاقات واستئصالها، بالإضافة إلى غسيل التجويف البروتوني بالمحاليل.
يُذكر أن العملية تمت كاملة من خلال المنظار الجراحي مما ساعد الأطباء في اكتشاف باقي المشاكل الطبية وعلاجها، بعدها خرج المريض وهو بوضع طيب وتحسن حتى أنه بدأ يمارس حياته الطبيعة ولله الحمد.
، انتفاخات تكشف عن 3 مشكلات بمعدة مواطن بحفر الباطن.. المنظار حلها ،
المصدر : الخليج 365
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