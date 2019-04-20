شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوافق على تكليف 3 أئمة لإمامة المصلين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _حفظه الله_ بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠ هم كالتالي : د. ياسر الدوسري بالمسجد الحرام و د. أحمد الحذيفي بالمسجد النبوي و د. خالد المهنا بالمسجد النبوي

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