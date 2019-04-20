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اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

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أقيمت بجدة أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة في يوم الأربعاء ١٢ /٨ / ١٤٤٠

لاكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس المكنونة وتحويلها إلى ثروة حسية ومعنوية .

تخلل اللقاء عدد من التدريبات العملية لاكتشاف الشغف الذاتي وكيفية تطويره ، ثم تحويله إلى ثروة حقيقية عبر أُسس عمل المشاريع وأسباب نجاحها .

اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

وقد تزين اللقاء باستضافة عدد من المبدعات اللاتي نجحن في اكتشاف شغفهن وتحويله إلى مصدر دخل لهن ، وهن :

مصممة الجرافيك براءة كوين

المنتجة عزيزة مير

الكاتبة أفنان جميل

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ومنسقة الهدايا خديجة صديق

اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

تناغم في تقديم الأمسية كلاً من المدربة :جواهر شاه

المدربة :رحاب عجب علي

المدربة المعتمدة : فردوس عبد الخالق

الجدير بالذكر أن الأمسية كانت مليئة بالحيوية والنشاط والتفاعل الكبير من الحضور الذين بلغ عددهم ( ٦٥) متدربة

واختتمت الدورة بقولهن : شغفك هو حبك الضائع .. به تسمو وتحلق في فضاءات السعادة والثراء

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