الحصيني: انخفاض نادر في الحرارة يصل لـ10 درجات

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، بدء موجة نادرة من الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ بقيم تتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه في سابقة قليلة الحدوث في هذا الوقت من السنة، يتقدم منخفض قطبي نواحي الأطراف الشمالية من المملكة، يكون سببًا في انخفاض درجات الحرارة، ويمتد أثره إلى المناطق الوسطى وشمال الغربية والشرقية، بانخفاض يتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية، مع رياح مثيرة للأتربة.

وحول موعد قدوم المنخفض القطبي، أوضح الحصيني أنه سيبدأ من غدٍ الأحد على الشمالية وتبوك، ثم الجوف وحائل والمدينة المنورة، ومن يوم الإثنين على القصيم فالرياض فالشرقية، مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الشرقية وجنوب الوسطى والغربية والجنوبية.

ونصح الحصيني بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، قائلًا «لبسوا عيالكم، الشمالية شتوي متوسط، والوسطى شتوي خفيف».

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، أمس الجمعة، عبر حسابه بموقع «تويتر»، تقدم كتلة هوائية قطبية تشمل بشكل ملموس كل الشمال، يليه الغرب والوسط والشرق.

Advertisements

وأضاف كراني، أن الكتلة الباردة تستمر لمنتصف الأسبوع المقبل، مع نشاط للرياح، وسماء من غائمة إلى غائمة جزئيًا على المصايف الجنوبية والغربية وأجزاء من الوسط، والشرق، والشمالية الشرقية، مع فرصة خلايا ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد شرقًا إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وحول حركة الرياح بالبحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية من جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.