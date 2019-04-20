«الصحة» تُغلق مجمّعًا طبيًا وفرعين تابعين له بالرياض بسبب مخالفات جسيمة

أغلقت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مجمّعًا طبيًا وفرعين آخرين لنفس المؤسسة؛ بسبب مخالفات جسيمة.

وأوضحت الوزارة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنها اكتشفت مخالفات جسيمة داخل مجمّع طبي في الرياض، وفرعين آخرين تابعين لنفس المؤسسة الصحية.

وأشارت الوزارة، إلى أن العقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل سنتين، وذلك بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

من جانبها، أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الالتزام، أمس الجمعة، أحد المراكز الطبية للتجميل؛ بسبب مخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

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وأوضحت صحة الرياض، في بيان، اطلعت عليه «عاجل»، أن اللجنة التفتيشية أوصت بتطبيق الغرامات على صاحب المركز، بناءً على عددٍ من الملاحظات، التي رصدتها جولة مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمَّنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكشفت اللجنة عن وجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية، وخلط بعض مستحضرات التجميل بمواد لا تصلح للاستهلاك الآدمي تُقدم للمرضى، ووجود قسم الحجامة غير مُرخص؛ ما يُشكل خطرًا على المرضى، وكذلك نقص في الكوادر الطبية.

وأشار البيان، إلى أنه تم إغلاق المركز بالكامل فورًا، وإحالة أوراقه إلى إدارة شؤون القطاع الخاص بـ«صحة الرياض»؛ لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضعًا للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة.

وكانت وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى، قد ضبطت في 11 أبريل الجاري، مجمّعًا طبيًا مخالفًا في الرياض يقوم باستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية، وتمت إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات؛ لتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.