المجلس العسكري بالسودان: نعمل على استكمال مطالب الشعب وأهداف الثورة

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة .

وقال البرهان ، لصحيفة “الجريدة” السودانية في عددها الصادر اليوم السبت ، إنهم “جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة”.

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يذكر أن الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار “عبد المحمود أبو” دعا خلال خطبة الجمعة أمس المجلس العسكري الانتقالي للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحاً أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة.

وطالب “عبد المحمود أبو” الثوارَ وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشدداً على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

ومن المقرر أن يعلن تجمع المدنيين السودانيين غداً الأحد الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية .

وقال التجمع، في بيان، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بأرض الاعتصام غداً يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.