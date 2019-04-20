لهذا السبب.. استخدم ترامب الفيتو لوقف قرار الكونغرس بشأن اليمن

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار كان سينهي الدعم الأمريكي لدور السعودية في الحرب ضد الانقلاب الحوثي والتدخل الإيراني في اليمن.

يمثل هذا القرار تحديًا متواصلًا من جانب إدارة ترامب لمجموعة من المشرعين، حيث استخدمه ترامب للمرة الثانية منذ تقلده الرئاسة في يناير 2017، وذلك حسب صحيفة MIR الإلكترونية الأمريكية.

وأشار البيت الأبيض في قرارات سابقة إلى أن قرار الكونغرس سيضر بالعلاقات الثنائية في المنطقة، ويؤثر سلبًا على قدرتنا على منع انتشار المنظمات المتطرفة العنيفة، وهو الأمر الذي دفع ترامب لاستخدام حق النقض “الفيتو” لإيقاف قرار المجلس.

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استخدام ترامب لحق الفيتو يأتي لرغبته في الاحتفاظ بالعلاقات الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في أن تكون أساسًا لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، ردت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بشكل عملي على مساعي الديمقراطيين لإنهاء التعاون العسكري بين واشنطن والتحالف الذي تقوده المملكة لمساندة الشرعية في اليمن.

وتجاهل البنتاغون أحاديث ومطالبات الديمقراطيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ خلال يناير الماضي، والتي أتت ضمن الحملة الممنهجة التي يتبعها الديمقراطيون ضد المملكة، وذلك حسب ما ورد في مجلة “كوارتز” الأميركية.

وخلال رده العملي على المساعي الديمقراطية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، طلبت وزارة الدفاع الأميركية ممثلة في القوات الجوية، بالمضي قدمًا في التعاون مع التحالف.

ومن جانبها، أصدرت القوات الجوية الأميركية، الخميس، طلبًا من الموردين بتوفير قطع غيار الطائرات وخطوط الوقود ومداخل الهواء وعدد من القطع الحيوية، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على تحليق المقاتلات النفاثة من طراز F-15، والتي يمتلكها التحالف.