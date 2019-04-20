شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشهد الجمعة خلف الإمام «مطعون النماص» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أمس (الجمعة) الخطبة والصلاة خلف إمام جامع عثمان في النماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع؛ وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للطعن قبل أسبوعين.
كما زار أمير عسير، الإمام لتعزيته في والده المغفور له حسن بن مجدوع رحمه الله.
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