بدأ عملية لاستهداف شبكة وقدرات ميليشيا الحوثي..
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه بدأ عملية استهداف نوعية لتدمير شبكة وقدرات ميليشيا الحوثي للطائرات المسيرة في معسكر دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.
وأكَّد التحالف أنه دمر موقعًا تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية، لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر الحرس الجمهوري سابقًا بدار الرئاسة في صنعاء.
وأضاف أنَّ الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر.
وشنّت طائرات التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت غارات عنيفة على عدد من المواقع في مدينة صنعاء بينها دار الرئاسة .
وبحسب التحالف فإنَّ الغارات استهدفت تدمير شبكة وقدرات الطائرات بدون طيار، والتي يعتقد أنها في معسكرات داخل دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن تدمير كهف لتخزين طائرات مسيرة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.