شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة ترفع استعداداتها لموسم الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، وكافة أفرع الأمن العام بالمنطقة، استعداداتها الميدانية بمناسبة بدء موسم الاختبارات لهذا العام، والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني والمروري في كافة المواقع، والحرص على تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام المدارس والأحياء ومناطق تجمعات الطلاب بمنطقة مكة المكرمة، وكافة المحافظات والمراكز التابعة لها، لضمان وصول كافة طلاب وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وتضمنت الخطة التي أعدتها شرطة منطقة مكة، المساهمة في القضاء على كافة السلوكيات والممارسات التي قد تظهر من قِبل بعض الشباب بعد أداء الاختبارات، والتأكيد على مديري الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة وشرط المحافظات والمراكز الخارجية، بتنفيذ الخطة ومتابعة التواجد الميداني لإنجاحها.