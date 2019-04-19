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2019-04-19 وفاة رجل وامرأة في انقلاب سيارة على طريق جديدة عرعر متابعات الخليج 365 - الشمالية لقي مواطن ومواطنة مصرعهما في انقلاب سيارة، اليوم الجمعة، في منطقة الحدود الشمالية. Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا الساعة (13:35م) بوجود انقلاب سيارة على طريق جديدة عرعر، مضيفًا أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز إسعاف الخالدية والفيصلية، وعند وصول أول فرقة إسعافية الساعة (13:43م) تبين انقلاب سيارة، ونتج عن هذا الحادث وفاة رجل وامرأة سعوديي الجنسية، وتم نقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي. وأهاب الهلال الأحمر بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.









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